Stava sul tetto di casa sua a fare delle riparazioni e per cause ancora da accertare ha perso l'equilibrio ed è caduto giù. L'episodio si è verificato ieri mattina in località Calabattaglia. G.A. 56 anni di Ventotene, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni non sono gravi, ma per precauzione i sanitari intervenuti hanno ritenuto di ricoverare il paziente in una struttura più attrezzata per sottoporre il ferito ad esami più approfonditi.