Una denuncia a Scauri, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari hanno deferito all'autorità giudiziaria un 47enne, che, controllato il 24 aprile alla guida di un'autovettura appartenente ad una società privata di vigilanza di cui l'uomo ha dichiarato di lavorare. Dai successivi accertamenti effettuati dall'arma, è però emerso che il soggetto, in seguito a presentazione di dichiarazione dello stato di disoccupazione, percepiva, dal 31 marzo 2020, l'indennità mensile. Oltre a essere deferito per le false dichiarazioni presentate all'inps, veniva quindi sanzionato per indebita percezione di erogazioni dello stato.