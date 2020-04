Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5% - ha dichiarato l'assessore - Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Entro maggio saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione del nuovo vaccino per il COVID-19 e Roma e l'Istituto Spallanzani sono in prima linea in questo progetto di ricerca. E' una sfida molto ambiziosa, ma siamo pronti e siamo l'unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione per il vaccino. Nella Asl Roma 1 prosegue l'attenzione sulla situazione dell'Ateneo Salesiano dove è in corso l'indagine epidemiologica, mentre sono in fase di trasferimento da parte della Asl Roma 2 i casi negativi tamponati dall'Hotel Capannelle verso i luoghi dove erano ospitati. A Roma città infine nelle ultime 48 ore non si registrano decessi. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.123) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.102) di circa 9 mila unità.

Per quanto riguarda i guariti si registra uno dei maggiori incrementi con 71 unità nelle ultime 24h ed un totale di 1.347, e 2 i decessi nelle ultime 24h".

La situazione nelle Asl e A.O:

Asl Roma 1 – 18 nuovi casi positivi. 24 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Continuano controlli all'Ateneo Salesiano: situazione sotto controllo;

Asl Roma 2 – 19 nuovi casi positivi. 5 le persone sono uscite dall'isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. E' stato predisposto da parte della Asl il trasferimento dei casi negativi tamponati dall'Hotel Capannelle ai luoghi dove erano originariamente ospitati;

Asl Roma 3 – 11 nuovi casi positivi. 22 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio: si stanno eseguendo i tamponi a Villa Carla, al San Vincenzo Pallotti e alla Merry house;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 50 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Le USCA-R a lavoro sul territorio per i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 5 – 7 nuovi casi positivi. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. Le USCA-R sono a lavoro nel Comune di Guidonia;

Asl Roma 6 – 22 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster della RSA Villa delle Querce. 56 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 274 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone – 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 16 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. I tamponi finora eseguiti all'Ospedale di Alatri sono tutti negativi;

Asl di Viterbo - 3 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 81 anni con gravi patologie pregresse. 42 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;

Asl di Rieti – 0 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 60 anni. 4 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare;

Policlinico Umberto I – 99 pazienti ricoverati di cui 14 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant'Andrea - 38 pazienti ricoverati di cui 9 in terapia intensiva. Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. 4 pazienti guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli - 129 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 25 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 110 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - 20 pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 6 mamme e 14 bambini. I tre bambini ricoverati in terapia intensiva continuano a migliorare e a rispondere bene alle cure. Trasferita 1 mamma sintomatica per cure presso centro adulti;

Università Campus Bio-Medico – 33 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 11 in terapia intensiva. Guarito un paziente di 81 anni. Il 60% degli operatorio è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.

26 aprile 2020