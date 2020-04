Parlerà tra circa 20 minuti, in conferenza stampa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. L'appuntamento, annunciato oggi pomeriggio, riguarderà la presentazione del nuovo Dpcm sulle misure previste per dopo il 4 maggio. A renderlo noto è stata la cabina di regia sulla fase 2, alla quale prendono parte, oltre al premier Conte e ai ministri Speranza e Boccia, le regioni e gli Enti locali

