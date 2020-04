Ieri era risultata positiva, ma era già ricoverata in ospedale con diverse patologie pregresse. E oggi è deceduta "con" il Covid-19. E' questa la notizia arrivata poco fa da Pomezia, con il sindaco che ha comunicato la triste notizia, specificando anche come il numero totale dei casi resti invariato.

"Una tragica notizia - ha dichiarato Adriano Zuccalà - che ci addolora. Giungano ai familiari della vittima le nostre più sentite condoglianze".

Dei 55 contagi totali, i casi attualmente positivi, dunque, scendono a 22, mentre resta stabile a 29 il numero dei cittadini guariti dal Covid-19. Il numero dei decessi, invece, sale a tre. Infine, le persone sottoposte a sorveglianza domiciliare preventiva (non positive) sono 17.