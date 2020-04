Si è spacciato per un militare della Guardia di finanza e ha provato mettere in atto un raggiro volto a tentare di rapinare una donna; quest'ultima, però, si è accorta della stranezza ed è riuscita a fuggire, andando in caserma e raccontando tutto ai carabinieri, che adesso stanno indagando sull'accaduto per provare a rintracciare l'individuo.

È questo quanto accaduto l'altro giorno a Tor San Lorenzo di Ardea: in particolare, una signora si trovava in strada e stava camminando quando, all'improvviso, si è vista venire incontro un uomo in bicicletta.

L'individuo, una volta arrivato vicino alla signora, le ha subito detto di essere un finanziere in borghese: millantando la sua presunta appartenenza alle Fiamme gialle, l'uomo ha detto alla donna di dover procedere a un controllo sul rispetto delle normative anti-Coronavirus e ha chiesto alla stessa il portafoglio per poter visionare direttamente i documenti.