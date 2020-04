Analizzando il contenuto della latta è emerso che c'era della carta imbevuta di liquido infiammabile, ma anche dei chiodi, frammenti di vetro e una bomboletta. Parte del materiale è stata sequestrata. Il residente che si è trovato la "sorpresa" fuori da casa ha negato di essere lo pseudonimo in questione; dunque, le indagini sono in corso.

Davanti alla porta di casa, poi, c'era una grossa latta con all'interno del materiale potenzialmente esplosivo. Immediata la chiamata ai carabinieri, ai vigili del fuoco e ai soccorsi, che sono intervenuti in forze.

Sono state ore di tensione, a Pomezia, nel complesso Ater del quartiere di Colle Fiorito, in Piazzale delle Regioni. All'alba di oggi, su una delle grate che danno accesso al palazzo, è stato trovato un cartello intimidatorio con tanto di teschio rivolto a uno pseudonimo molto attivo sui Social, ritenendo che la persona fosse residente nel palazzo; al cartello era appesa una testa di gallo mozzata.

