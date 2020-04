È una donna ricoverata in ospedale il 59esimo caso di Coronavirus a Velletri. In particolare, lo ha comunicato poco fa il sindaco Orlando Pocci che ha diramato il bollettino quotidiano relativo all'emergenza. In particolare, le persone attualmente positive sono 37, mentre quelle guarite risultano essere 15. Infine, gli individui purtroppo deceduti "con" il Covid-19 restano sette.

Molti dei nuovi casi, come specificato nei giorni scorsi sempre dal sindaco, riguardano operatori sanitari che lavorano nel mondo delle strutture sanitarie private.