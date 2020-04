"Ci è giunta poco fa la notizia del decesso, a causa del Coronavirus, di una donna di Aprilia, mamma di una nostra agente di Polizia Locale. Alla famiglia - spiega il primo cittadino - della donna e ai suoi cari, va ovviamente il mio messaggio di condoglianze e il mio abbraccio. Questa notizia, oltre ad addolorare l'intera Città, conferma anche la necessità di mantenere la massima prudenza, esattamente come abbiamo fatto fino ad oggi. Senso di responsabilità, lavoro e solidarietà saranno anche le basi su cui impostare la ripartenza dopo il 4 maggio".

