Un arresto a San Felice Circeo nel pomeriggio di ieri da parte dei carabinieri di Terracina. In manette un uomo di 55 anni che è stato colto nella flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

ùTutto al culmine di una lite famigliare durante la quale l'uomo è andato in escandescenza fino a richiedere l'intervento dei militari. I carabinieri non sono riusciti però a placare l'ira dell'uomo che ha aggredito uno dei militari e colpendolo con ingiustificata violenza provocandogli delle lesioni guaribili in otto giorni. L'arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarra' ristretto, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna.