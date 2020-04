Via al secondo monitoraggio all'interno del San Michele Hospital, la Rsa di Aprilia dove nei giorni scorsi 18 tra dipendenti e pazienti sono risultati positivi al Covid-19.

Come annunciato dalla Regione Lazio infatti sono stati avviati nuovi esami del tampone su operatori e degenti del centro di via Monticello, dopo quelli a tappeto eseguiti lo scorso 24 aprile. L'obiettivo è monitorare la situazione per evitare che il focolaio si sviluppi ulteriormente.

Attualmente sono 18 le persone che hanno contratto il Coronavirus nella struttura: 10 degenti (trasferiti giovedì sera all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina), 5 operatori sanitari e altri 3 dipendenti.