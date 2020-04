Tornano a crescere, come prevedibile, i casi di Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. 33, infatti, sono i nuovi contagi comunicati dalla Asl Roma 6, con 23 di questi riferibili alla clinica Villa dei Pini di Anzio. In più, dalla Asl hanno reso noto che 62 persone sono uscite dall'isolamento domiciliare.

Non mancano alcune notizie prettamente di carattere strutturale: da domani, infatti, scatterà l'ampliamento della Rsa Covid pubblica di Genzano e nell'Ospedale dei Castelli verrà ampliato il reparto destinato al Covid-19 con 80 posti letto dedicati. Poi il capitolo trasferimenti: sono stati completati quelli dei pazienti positivi della Rsa di Montecompatri, così come sono stati spostati i 98 pazienti della Rsa di Rocca di Papa. Proprio in questo paese verranno prorogate le ulteriori misure restrittive.

Per quanto riguarda la vicenda di Anzio, poco fa è intervenuto anche il sindaco Candido De Angelis, che si è anche detto pronto a qualsiasi azione per tutelare i cittadini: «Attualmente - ha affermato - sono in corso ulteriori tamponi, sia al personale della Clinica che ai pazienti ricoverati, tra i quali, al momento, su diciotto casi, è risultato positivo al Coronavirus soltanto un residente. A quanto risulta i servizi all'esterno della Clinica sono stati ovviamente interrotti e il centro Covid interno sarà utilizzato per isolare tutti i casi positivi che si risconteranno. Insieme alla Asl stiamo monitorando da vicino la vicenda, pronti ad adottare qualunque atto per tutelare la salute dei cittadini».