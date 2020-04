Incuranti dello stop alla circolazione - legato al decreto per l'emergenza coronavirus - hanno tentato il furto ad una tabaccheria di Minturno, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e gli ignoti hanno desistito. L'episodio si è verificato l'altra notte in via per Castelforte, in località Fontana Perrelli, dove i soliti ignoti hanno cercato di mettere a segno un colpo, che, però non ha sortito gli effetti sperati per gli autori del raid notturno.

Secondo una prima ricostruzione pare che i malviventi hanno raggiunto via per Castelforte, dove è attiva una tabaccheria. Hanno cercato di forzare la serranda, alla ricerca di sigarette, gratta e vinci e qualche spicciolo, riuscendoci solo in parte, ma non al punto tale da poter riuscire ad entrare nel locale. Infatti sono riusciti a sollevare solo la parte più bassa della serranda, rimasta poi danneggiata.

Probabilmente non hanno potuto completare il lavoro perché sono stati disturbati, ma quel che è certo è che non sono riusciti ad entrare.

Via per Castelforte, nonostante i limiti posti dai decreti del Presidente del Consiglio, è comunque una strada molto frequentata, perché collega Minturno all'estremo sud pontino. E non è escluso che i ladri hanno poi deciso di rinunciare al colpo per evitare di essere scoperti. Il gestore dell'attività, al momento di aprire l'esercizio, si è accorto del danno che aveva subito la serranda e quindi ha dovuto provvedere a ripararla. Sul posto sono poi giunti i Carabinieri della stazione di Minturno, che hanno effettuato un sopralluogo e soprattutto cercheranno di ricavare qualche informazione di più dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

L'episodio dell'altro notte ripropone il fenomeno dei furti in tabaccherie non nuovo nel Golfo. Proprio alcune settimane fa un maxi colpo è stato portato a termine in pieno centro a Gaeta. Per fortuna l'altro ieri quello compiuto in località Fontana Perrelli, è andato in fumo.