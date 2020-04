Ancora un contagio a Lariano e, ancora una volta, a risultare positivo al Coronavirus è un operatore sanitario. Lo ha reso noto poco fa il sindaco Maurizio Caliciotti, che ha spiegato come attualmente - dei 37 contagi complessivi - siano 23 gli individui attualmente positivi al test Covid-19, di cui tre ricoverati e venti in isolamento presso il proprio domicilio.

Tra l'altro, di questi 23 casi attualmente positivi, dodici riguardano anziani domiciliati presso case di riposo e sette riguardano operatori sanitari.

«Agli attuali casi positivi - ha specificato il primo cittadino larianese - si aggiungono otto guariti e sei decessi, per un totale di 37 contagi registrati dall'inizio dell'epidemia». Caliciotti ha anche diffuso i dati sugli isolamenti domiciliari preventivi: «Sono undici i soggetti non positivi sottoposti alla misura preventiva in ambito domiciliare, sia obbligatoria sia volontaria, per i quali la Asl garantisce il monitoraggio delle condizioni di salute, per ragioni di sicurezza e sanità pubblica».