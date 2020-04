Incendio, nel corso della serata di oggi, all'interno del centro "Usa & Jetta 2" di Anzio, in via Goldoni.

In particolare, a prendere fuoco - per cause che ora sono al vaglio dei carabinieri - è stato un cassone contenente rifiuti, probabilmente ingombranti.

Sul posto, temendo un incendio di proporzioni più vaste, oltre a diverse pattuglie dei carabinieri di Anzio sono intervenuti anche i vigili del fuoco della città e i colleghi di Albano, insieme ai volontari della protezione civile di Nemi.

Al momento, cosa possa aver innescato l'incendio non è noto, di conseguenza occorrerà attendere le prossime ore per saperne di più su quanto accaduto all'interno dell'ecocentro comunale.