Alcuni comuni continuano stoicamente a resistere. Sono quelli dove il Covid non è riuscito a insinuarsi neanche passando sotto l'uscio della porta di casa e che è stato respinto grazie ad una prova di forza da parte di tutti. Resiste una parte dei Monti Lepini dove il Coronavirus non è praticamente arrivato e poi non mollano le isole pontine e gli altri comuni virtuosi che nella casella dei contagi mostrano con un certo orgoglio il numero zero.

A quasi due mesi dall'inizio dell'emergenza, proprio la provincia di Latina si conferma come tra le migliori in Italia nel rapporto tra contagiati e popolazione e nella percentuale tra contagiati e vittime. Il territorio pontino infatti sta superando brillantemente - sotto il profilo della gestione e soluzione dell'emergenza - la prova del Covid, nonostante la zona rossa di Fondi e i focolai accertati prima a Latina e poi a Cisterna e Aprilia. Non è ancora finita ma la strada tracciata è significativa.

Sono i numeri che parlano chiaro. Un esempio? Il dato dei guariti nella provincia di Latina è superiore di tre volte rispetto a quello della Asl Roma 6 (che racchiude centri comunque grandi come Anzio, Nettuno, Ardea, Pomezia e Velletri) ed è superiore rispetto anche alla provincia di Frosinone.

La percentuale di guariti è tra le più alte in assoluto. Inoltre nel centro Italia e anche nel sud - dove il virus è stato meno invasivo - la provincia di Latina ha fatto meglio rispetto ad altre province molto grandi come Perugia, oppure anche piccole come Chieti o città metropolitane come Palermo.Le risposte che sono arrivate fortunatamente sono positive e nonostante alcune violazioni hanno funzionato le prescrizioni.

Se da un lato la percentuale di contagi nel Lazio è di 3,25 rispetto a tutta Italia, questo dato non ha intaccato la performance della provincia pontina dove si registra un contagiato ogni 1155 abitanti, mentre in provincia di Frosinone è stato accertato un positivo ogni 774 abitanti. A Rieti - sempre in rapporto agli abitanti - è stato registrato un contagiato ogni 504 residenti mentre a Viterbo ogni 836. La prevenzione ha portato a risultati concreti.