Anche Spigno Saturnia ha azzerato il numero dei contagiati. Infatti anche l'ultimo positivo, il sessantaquattrenne abitante nella cittadina del sud pontino, è finalmente risultato negativo ai due ultimi tamponi. L'uomo era stato il primo del Comune spignese ad essere stato colpito dal Covid-19 ed è risultato guarito dopo circa quaranta giorni. Il contagio del sessantaquattrenne sarebbe legato a Fausto Russo, il preparatore atletico di Minturno che dopo quarantatré giorni di ricovero a Latina, ha potuto far ritorno a casa dai suoi cari. Con la guarigione dell'ultimo contagiato Spigno Saturnia non ha più casi positivi; l'altra settimana infatti sono risultate negative madre e figlia, che erano state infettate dall'altro componente della famiglia, il quale è stata il primo dei quattro contagiati di Spigno Saturnia a risultare negativo. Nell'estremo sud pontino rimangono in tre i positivi: due a Minturno e uno a Santi Cosma e Damiano.