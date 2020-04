Tocca quota sessanta il numero totale dei contagiati dal Coronavirus nella città di Velletri. Lo ha reso noto poco fa il sindaco Orlando Pocci, che ha spiegato come la Asl Roma 6 abbia comunicato l'insorgenza di un uovo caso positivo, ossia una donna che si trova ricoverata in ospedale.

Attualmente, dunque, le persone positive al Coronavirus sono trentotto. A questo numero si aggiungono i quindici guariti e i sette deceduti. Nei giorni scorsi, il sindaco aveva evidenziato come molti dei nuovi casi fossero riconducibili ai contagi riscontrati in alcune strutture sanitarie private del territorio dei Castelli Romani. In special modo, si trattava di operatori sanitari e anche di pazienti.