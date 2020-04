Torna il bandito solitario al supermercato In's di Aprilia, questa volta però il colpo sfuma grazie all'intervento dei dipendenti e di qualche cliente.

Si era presentato con il volto coperto da una mascherina e affermando di avere un'arma in tasca presso la cassa del supermercato di via Aldo moro ad Aprilia ma la reazione dei dipendenti dell'esercizio commerciale e di alcuni clienti lo hanno spinto a desistere e a darsela a gambe levate mentre qualcuno allertava il 112 che ha inviato sul posto le pattuglie del reparto territoriale dell'Arma di via Tiberio. Sono tuttora in corso le ricerche del rapinatore sparito nel nulla