Controllati due volte nel giro di venti minuti, denunciati per falsità ideologica e sanzionati ai sensi delle normative anti-Coronavirus. E' la storia di due 41enni di Colleferro, che prima hanno dichiarato di dover fare la spesa e poi di andare da amici per "regolare un prestito".

Il primo controllo, da parte della polizia, è avvenuto a Colleferro: è qui che i due romeni hanno spiegato di essere usciti per fare la spesa. Venti minuti dopo, però, la coppia è stata controllata sempre dalla polizia ad Artena: in questo caso, i due hanno sostenuto di dover raggiungere degli amici per una questione di prestiti.

Di conseguenza, grazie ai controlli incrociati, si è appreso della precedente autodichiarazione e i poliziotti hanno chiesto di vedere la spesa. Del materiale, però, non c'era traccia: ecco perché è scattata la denuncia per le false dichiarazioni, oltre alla multa.