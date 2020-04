Sembra che sul cluster di Villa dei Pini, ad Anzio, si possa tirare un primo sospiro di sollievo. Al momento, infatti, ben 120 tamponi effettuati su pazienti e degenti hanno dato esito negativo. Lo ha reso noto poco fa il sindaco Candido De Angelis.

"I centoventi tamponi effettuati ai pazienti, al personale ed agli operatori della Clinica Villa dei Pini, al momento, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Siamo in attesa dei risultati di altri quattro tamponi, che non sono ancora pervenuti". Il primo cittadino è stato informato in nottata dai vertici della Asl Roma 6 sui risultati dell'indagine epidemiologica, riferita alla vicenda della Casa di Cura Villa dei Pini, che sarà nuovamente ripetuta nei prossimi giorni.

Al momento, dunque, dei 32 casi totali di Coronavirus, quelli positivi al Covid-19, residenti ad Anzio, restano complessivamente diciassette, con la positività di sette persone direttamente collegata all'attività della Casa di Cura.