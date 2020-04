Si è presentato fuori dalla porta di casa dei vicini e, minacciandoli di morte, ha iniziato a colpire con un'accetta proprio l'ingresso dell'abitazione. Un gesto che ha portato i carabinieri della locale Stazione a intervenire e ad arrestare l'uomo.

E' accaduto ad Artema, con il 45enne che è stato arrestato per le ipotesi di reato di minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. In particolare, per dei problemi relativi a questioni di vicinato, come detto l'uomo si è armato di accetta e ha raggiunto l'abitazione dei vicini, iniziando a colpire la porta e a minacciare di morte gli occupanti della casa.

Immediatamente, è scattata la chiamata al 112, con i carabinieri della locale Stazione - afferenti alla Compagnia di Colleferro diretta dal capitano Ettore Pagnano - che sono intervenuti e hanno anche rimediato spintoni e minacce di morte dal 45enne, che aveva anche tentato di fuggire. Una volta bloccato, l'uomo è stato perquisito e trovato in possesso, oltre che dell'accetta, anche di un coltello con una lama di dodici centimetri.