Diventano 1.147 i casi totali di Coronavirus all'interno del territorio compreso fra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale.

Poco fa, infatti, il direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda, durante la videoconferenza fra tutti i direttori generali delle Aziende sanitarie locali del Lazio e l'assessore alla Salute della Regione, Alessio D'Amato, ha comunicato l'insorgenza di 17 nuovi contagi. Due, invece, i nuovi decessi registrati, con il totale delle persone morte che sale a 86: si tratta di un uomo di 87 anni proveniente da una Rsa di Rocca di Papa e di una donna di 77 anni proveniente dalla clinica "Villa dei Pini" di Anzio.

Al contempo, sono 72 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. In più, come accennato questa mattina anche dal sindaco di Anzio, Candido De Angelis, tutti i tamponi eseguiti a Villa dei Pini sono risultati negativi, mentre dalla Rsa di Rocca di Papa sono 104 i pazienti complessivamente trasferiti in altre strutture. Dalla Asl hanno anche ricordato che il monitoraggio sulle strutture per anziani continua e che da domani saranno ampliati i posti nella Rsa pubblica di Genzano di Roma.