Si conclusa da poco alla presenza dell'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

"Oggi - riporta la nota della Regione - registriamo il dato più alto di sempre dei guariti (88 unità) maggiore di 10 unità rispetto ai nuovi casi positivi. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 78 i casi di positività con un trend all'1,2%. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 580 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell'Ateneo Salesiano dove è in corso l'indagine epidemiologica e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti dell'Università Pontificia Salesiana.

Trend in continua discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 7 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 88 per un totale di 1.579, sono stati 17 i decessi, mentre i tamponi totali sono circa 134 mila e nelle ultime 48 ore sono stati processati 212 tamponi provenienti dalla Valle d'Aosta al COVID Center del Campus Bio-Medico.

La situazione nelle Asl e Aziende ospedaliere

Asl Roma 1 – 20 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili al cluster dell'Ateneo Salesiano. 25 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si stanno attivando le USCA-R per indagine epidemiologica su personale sanitario;

Asl Roma 2 – 11 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive-in;

Asl Roma 3 – 7 nuovi casi positivi di cui 3 in isolamento domiciliare. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica sul territorio;

Asl Roma 4 – 9 nuovi casi positivi. 164 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio;

Asl Roma 5 – 7 nuovi casi positivi. 31 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 6 – 17 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 87 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa e una donna di 77 anni proveniente dalla clinica Villa dei Pini di Anzio. 72 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. A Villa dei Pini i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono tutti negativi. Alla RSA San Raffaele di Rocca di Papa ad oggi sono stati trasferiti in altre strutture 104 pazienti positivi. Continua il monitoraggio sulle altre RSA e case di riposo attenzionate. Da domani si ampliano i posti nella RSA Covid pubblica di Genzano;

Asl di Latina - 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 252 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

ASL DI FROSINONE – 1 nuovo caso positivo (una persona di Alatri riconducibile ad un cluster familiare). 0 decessi. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio: tutti i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono negativi;

Asl di Viterbo - Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Rieti – 4 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 97 anni. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – 106 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 65 anni con patologie precedenti;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant'Andrea - 1 paziente guarito. Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli - 119 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 19 in terapia intensiva. 8 pazienti sono guariti;

Policlinico Tor Vergata – 95 pazienti ricoverati di cui 10 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. Il 95% del personale dipendente è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 2 decessi: un uomo di 72 anni e una donna di 77 anni;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro 16 pazienti: 12 bambini, di cui 2 in terapia intensiva, e 4 mamme. Dei 92 pazienti sospetti sottoposti a tampone nelle ultime 24 ore, nessun positivo;

Università Campus Bio-Medico – Sono stati processati 212 tamponi provenienti dalla Regione Valle D'Aosta. 30 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti.