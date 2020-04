Raccoglie i rifiuti in una discarica e rinviene alcuni pezzi di un'anfora neopunica con corpo cilindrico e coppia di piccole anse a maniglia verticale impostate nel primo terzo superiore del corpo sul punto di massima espansione, delle dimensioni di circa 53 cm. di altezza e 22 cm di diametro alla base. E' accaduto a Ponza, dove un uomo del posto ha notato questo particolare "rifiuto" riuscendo a portarlo in salvo e notando subito la sua importanza.

L'uomo ha consegnato la reliquia ai carabinieri che hanno immediatamente provveduto a contattare la responsabile territoriale della soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti che ne ha disposto la consegna a personale del comune di Ponza per la custodia in locali idonei.