La Procura di Latina ha chiuso l'inchiesta e ha notificato l'avviso di conclusione indagini nei confronti di un uomo residente nel capoluogo che deve rispondere dell'accusa di omicidio stradale. E' accusato di aver investito un ciclista a Latina lo scorso 25 ottobre e che a seguito delle ferite riportate nell'incidente oltre un mese dopo era morto.

A perdere la vita nel terribile incidente Gaudenzio Pica, 62 anni, residente a Latina, che in sella ad una bicicletta Cruise City Style mentre percorreva il rondò all'altezza di viale Nervi con l'intersezione con via Milano era entrato in collisione con la Mercedes condotta da un uomo.

Sulla scorta degli esami medico legali disposti dalla Procura e di una consulenza cinematica affidata dal pm Giuseppe Bontempo ad un architetto, il magistrato inquirente ha chiuso l'inchiesta nei confronti dell'automobilista che subito dopo l'impatto, agli agenti della polizia locale aveva spiegato che non aveva visto il ciclista che gli era sbucato all'improvviso.