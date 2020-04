Minturno azzera i contagiati dopo poco meno di due mesi. Ieri anche l'ultima contagiata è stata dichiarata guarita. Si tratta di una trentottenne di Scauri, incappata nel focolaio di una comunità di Formia, dove lavorava. La donna era risultata positiva il 19 marzo scorso e ha trascorso la propria quarantena all'interno della sua abitazione.

Quindi dopo i diciannove casi registrati Minturno azzera la propria casella in quanto anche la persona che ancora risulta in carico alla asl è già tornata a casa da giorni ma l'ospedale Spallanzani, dove era ricoverata, non ha ancora trasmesso le dimissioni. Quindi Minturno dopo 57 giorni torna a non avere più contagiati, così come era avvenuto nei giorni scorsi a Spigno Saturnia e Castelforte.

Rimane solo un caso a Santi Cosma e Damiano che potrebbe risolversi già nei prossimi giorni. Va comunque ricordato che ci sono ancora dei tamponi che saranno effettuati, ma il periodo più brutto sembra ormai alle spalle.