Ciociaria Oggi e Latina Oggi, nelle loro versioni cartacee e web, scendono in campo a sostegno dell'economia locale, in particolare di ristoranti, bar, pizzerie, trattorie, sushi bar, gelaterie e affini che svolgono attività di consegna a domicilio e di vendita da asporto. E lo fanno con un'iniziativa completamente gratuita finalizzata a dare un aiuto concreto al settore in questo momento di straordinaria difficoltà: spazi gratis sui due giornali e sui due siti collegati (i più letti e seguiti delle province di Frosinone e Latina) in cui pubblicizzare le proprie offerte alla cittadinanza. Per aderire basta telefonare allo 0775.877073 dove si potranno avere tutte le informazioni necessarie.

La nostra iniziativa su Rai2

Il grido di allarme di un settore al tracollo, quale quello della ristorazione, dei bar e delle tante altre attività affini del comparto, non resta quindi inascoltato. In provincia di Frosinone, ancora resiste, stoico, il concetto di solidarietà e collaborazione. A raccontarlo non siamo solo noi, ma anche la tv nazionale. Poco fa, nel corso del programma "I Fatti Vostri", è stato Giancarlo Magalli ad entrare in Ciociaria con le sue telecamere e a sondare il livello di una crisi che rischia di accendere quel fuoco che l'altro giorno è stato minacciato da uno dei tanti ristoratori frusinati portati allo stremo. Giampiero Pigliacelli, proprietario della nota e storica "Osteria Panzini", ha portato alcune taniche di benzina davanti al locale, pronto a bruciare una vita di sogni ed ha urlato la sua disperazione.

Davanti a tutto ciò il nostro gruppo editoriale non poteva restare inerme a guardare. E ha così deciso di scendere in campo, con le sue armi, per aiutare a ricucire quello strappo nel tessuto economico territoriale che rischia di diventare troppo ampio. Sulle nostre pagine, così come su quelle di Latina Oggi, e sui due siti collegati (ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu) parte da domani, venerdì 1° maggio, un'iniziativa unica nel suo genere . A spiegarla, in collegamento su Rai 2 sempre con Magalli, è stato il nostro direttore generale Massimo Pizzuti: "Tutti gratis nelle pagine di 'Gusto Ciociaro' - ha dichiarato ai microfoni de "I Fatti Vostri". Quindi, ha proseguito: "Se hai un ristorante, una pizzeria, un pub, un sushi bar, una trattoria, una gelateria, il nostro quotidiano, in accordo con la concessionaria pubblicitaria, ha deciso di promuovere gratuitamente le bontà prodotte dalle varie attività. Regaliamo i nostri spazi agli imprenditori locali del settore della gastronomia. Un piccolo aiuto, ma concreto, per tanti commercianti. Inoltre, stiamo pensando ad un nuovo progetto che partirà tra due settimane: invitare tutte le persone che sono ancora in casa ad ordinare del cibo take away, nel weekend, dai nostri ristoratori. Faremo travolgere di ordini i nostri operatori", è stata la promessa finale di Massimo Pizzuti.

Per saperne di più si può telefonare al numero 0775.877073







