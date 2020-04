C'è da attendere ancora qualche settimana ma i collegamenti marittimi stanno per ripartire. Per quando riguarda le isole le compagnie di navigazione hanno già annunciato la ripartenza: Sicilia e Sardegna saranno raggiungibili a partire dal 18 maggio. Per la Corsica su molti siti di compagnie di navigazione sono già disponibili diverse informazioni utili per i viaggiatori.

La voglia di viaggiare, di ricominciare a muoversi è tanta in questo periodo per appassionati di viaggi e non solo! Una delle mete più ambite dagli italiani per i suoi panorami, per il suo fascino e per la varietà di attività da svolgere è da molti anni la Corsica. Si può prenotare un traghetto per la Corsica a prezzi accessibili già da adesso.

LE BELLEZZE DELLA CORSICA

La Corsica è una delle mete più gettonate dal turismo mondiale ormai da molti anni. Complici la bellezza della natura incontaminata e le tante attrazioni che nel tempo si sono modernizzate e incrementate, la Corsica è diventata uno dei luoghi di maggior rilievo turistico sia per giovani viaggiatori solitari che per famiglie con bambini al seguito. Scogliere a picco sul blu, villaggi arroccati in montagna, spiagge da sogno, isole selvagge, strade panoramiche e città imperiali. Tutto questo, e molto di più, lo trovate in Corsica, questa magnifica isola a due passi dall'Italia che vi lascerà senza fiato fin dal primo momento.

Un viaggio all'insegna del bel mare, paesaggi verdi, cittadine arroccate e viste mozzafiato, quello nell'isola di Napoleone. Un'isola che racchiude scenari differenti che riescono ad accontentare tutte le tipologie di viaggiatori. Perfetta per le famiglie, le coppie in cerca di angolini romantici e gruppi di amici che si vogliono divertire. Quasi un terzo del suo territorio è parco naturale protetto, ed è proprio per le sue bellezze naturali che, soprattutto in primavera e in estate, si popola di turisti che animano i suoi paesini e le sue coste frastagliate.

L'isola arriva a toccare i 2700 metri con il Monte Cinto, il suo punto più alto, che dista solamente 28 km dalla spiaggia più vicina. Questo può dare un'idea riguardo la bellezza e la varietà del territorio.