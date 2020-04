Tra l'altro, è stato annunciato che si sta lavorando per aprire una seconda Rsa pubblica all'interno dell'ex ospedale di Albano raccogliendo l'invito dei sindaci di Albano, Nemi e Lanuvio.

Ancora contagi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale. In particolare, con i 17 nuovi positivi di oggi, i casi totali sono saliti a 1.164. Al contempo, il numero dei decessi è salito a 90: infatti, altre quattro persone sono morte "con" il Coronavirus. Si tratta di una donna di 97 anni proveniente dalla Rsa di Nemi, di un uomo 82 anni, di una donna di 89 anni e di una donna di 92 anni proveniente dalla Rsa di Rocca di Papa.

