Incremento notevole di casi di Coronavirus ad Anzio. Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che la Asl ha comunicato come ci siano altre sette persone positive al Coronavirus sul territorio comunale. Si tratta di persone residenti ad Anzio che, a quanto sembra, sarebbero comunque riferibili al cluster della clinica.Al momento, dunque, sono diventati complessivamente venticinque gli individui positivi al Covid-19.

«Auguro a tutti una pronta guarigione» sono state le parole del sindaco Candido De Angelis, impegnato con tutta la sua amministrazione e con i dipendenti comunali a fronteggiare l'emergenza.

Ricordiamo che un incremento piuttosto importante di contagi si è avuto in città in concomitanza con la scoperta di una serie di positività all'interno di una clinica del territorio: all'interno della struttura, come noto, sono state prese tutte le misure precauzionali che la legge prevede.