E' "boom di guariti in Italia, con il record di 4.693 in 24 ore che dicono addio al virus. E con questi numeri sono ben 3.106 in meno i malati Covid che lasciano ospedali e l'isolamento domiciliare. Si liberano 101 letti nelle terapie intensive, mentre i reparti Covid ordinari vanno veramente svuotandosi, con addirittura 1.061 dimessi conteggiati in una giornata. Sono numeri che permettono al capo della protezione civile Angelo Borrelli di tenere una conferenza stampa finalmente con un accenno di sorriso. Anche i morti, che pure restano tanti, sono però in calo. Se ne contano 285, contro i 323 di mercoledì. Erano 464 solo una settimana fa e questo fa capire quanti passi avanti sono stati compiuti. Borrelli ha annunciato che «la curva epidemica è scesa nuovamente sotto quota duemila, con 1.872 nuovi casi nelle ultime 24 ore». Tanti i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, oltre 68mila