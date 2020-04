Tre le denunce mosse dai poliziotti del Commissariato di P.S. Terracina che questa mattina hanno messo in atto un apposito dispositivo antidroga presso i luoghi maggiormente deputati allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l'ausilio di un'unità cinofila della Polizia di Stato.



Gli agenti hanno cominciato con i tossicodipendenti fruitori del servizio AUSL Ser.D. di Terracina, a margine del quale si celano troppo spesso spacciatori e responsabili di reati predatori. Numerose le perquisizioni effettuate che hanno interessato anche alcune abitazioni di pregiudicati ed autovetture. Ad esito del servizio sono state rinvenute e sottoposte a sequestro sostanze stupefacenti del tipo eroina e hashish, per le quali sono stati deferiti alla Prefettura - come assuntori - due giovani, mentre un terzo è stato deferito all'autorità giudiziaria per avere ceduto una dose di eroina prontamente recuperata dagli agenti.



Tra le zone interessate dal servizio antidroga vi è anche quella del centro storico, rispetto al quale erano giunte nei giorni scorsi segnalazioni dai cittadini, ove sono state rinvenute e sottoposte a sequestro alcune dosi di hashish.