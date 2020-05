Stando a quanto reso noto ieri pomeriggio, infatti, non ce l'hanno fatta una donna di 97 anni proveniente dalla Rsa di Nemi, un uomo 82 anni, una donna di 89 anni e una donna di 92 anni proveniente dalla Rsa di Rocca di Papa.

Anche ieri, infatti, come accaduto mercoledì, nel territorio di competenza della Asl Roma 6 (di cui fanno parte, lo ricordiamo, anche i Comuni di Pomezia , Ardea , Anzio , Nettuno , Lanuvio , Velletri e Lariano ) sono stati registrati 17 nuovi casi di Covid-19, con il totale delle persone contagiate che ha raggiunto quota 1.164: un numero, questo, che comprende anche i 90 individui che hanno perso la vita "con" il Coronavirus, quattro in più di ieri.

Tra i Castelli Romani e il litorale a sud della Capitale, invece, sembra non voler calare l'emergenza legata alla diffusione del nuovo Coronavirus.

«Tre dei nuovi casi sono trattati a domicilio - ha reso noto l'Azienda sanitaria locale pontina nel consueto report quotidiano dell'emergenza -. I casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), Maenza (1) e Sermoneta (1). Non si sono registrati nuovi decessi».

