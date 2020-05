Lo straniero è stato sanzionato per non aver raccolto le deiezioni del suo cane, ma è stato anche obbligato ad andare a rimuovere i bisogni lasciato a terra.

Qui il suo cane aveva fatto i suoi bisogni, che l'uomo non ha raccolto. La scena è stata immortalata dalle telecamere, le cui immagini sono state acquisite dalla Polizia locale, che ha poi individuato il responsabile.

Aveva scelto l'area retrostante l'ufficio postale di Minturno per far fare i bisogni al suo cane, ma con la video sorveglianza è stato individuato e sanzionato.

