Indagine epidemiologica anche sugli animali domestici, in particolare cani e gatti dei pazienti positivi al Covid. I controlli scatteranno nei prossimi giorni: si tratta di uno step per non lasciare nulla al caso e avere una ulteriore valvola di sicurezza per scongiurare altri contagi.

L'indagine epidemologica dopo la Lombardia arriva dunque anche in provincia di Latina. Il numero di pazienti positivi nel territorio pontino è tra i più bassi di Italia in rapporto alla popolazione e in base ai primi riscontri dei 500 contagiati. C'è da aggiungere che non tutti dei positivi ovviamente hanno un animale domestico a casa. I controlli che partiranno a breve, serviranno per escludere altri focolai.

Nei giorni scorsi ad Anzio un uomo che era risultato positivo aveva fatto scattare l'allarme dopo che aveva affidato il suo gatto a due vicini di casa contagiati anche loro. In quella circostanza era stato eseguito un tampone sull'animale e il test eseguito nell'Istituto Zooprofilattico aveva dato esito negativo: l'animale infatti era del tutto asintomatico ma era rimasto comunque sotto osservazione sanitaria nel gattile comunale della Asl Roma 6.