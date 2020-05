Fortunatamente, non sono state registrate persone ferite.

Subito dopo, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del capoluogo pontino: insieme a loro, i vigili del fuoco stanno provando a risalire alle cause delle fiamme che, al momento, non si sono potute accertare.

In particolare, la squadra territoriale di Aprilia è giunta sul posto e ha constatato la presenza di una vettura, a bordo strada, completamente avvolta dalle fiamme. Di conseguenza, sono subito scattate le operazioni di rito volte a spegnere l'incendio e a evitare che il rogo stesso si propagasse pure nella vegetazione adiacente alla strada.

All'alba di oggi, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto, poco dopo le 5, nel territorio di Latina, in località Borgo Montello, dove era stato segnalato l'incendio di un'auto.

