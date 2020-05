Cinque nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore. È questo il bilancio stilato dal portale Salute Lazio, della Regione, in merito all'emergenza Coronavirus nel territorio della Asl di Latina

Nello specifico, il decesso registrato riguarda una donna di 78 anni: si tratta di Caterina Allemand, residente a Latina, morta nelle scorse ore all'ospedale "Santa Maria Goretti" per il Covid-19. In città era molto conosciuta per il suo dinamismo nel sociale e nel mondo del volontariato. Tra l'altro, era anche presidente della sezione pontina dell'Associazione Italiana contro le leucemie.

Intanto, la Usca-R della Regione Lazio prosegue nel lavoro di indagine epidemiologica nelle Rsa e nelle case di riposo di tutto il territorio.