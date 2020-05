Nel comune di Itri si va verso la completa negativizzazione dei contagiati da coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Antonio Fargiorgio nei giorni scorsi con un video rivolto alla cittadinanza, per condividere la buona notizia.

A Itri erano rimasti circa 15 persone contagiate dal Coronavirus. Fargiorgio ha voluto complimentarsi con la Asl per il lavoro svolto, con il personale medico d sanitario, i medici di medicina generale e i cittadini che hanno rispettato le regole della quarantena. Solo di un paziente ancora si attende il secondo tampone per la conferma del risultato negativo, ma sostanzialmente Itri, che era finita al centro di alcune polemiche per una vacanza in crociera al ritorno dalla quale si sarebbero palesati i primi positivi l'8 marzo, la situazione torna alla normalità.

Come detto dal sindaco, è necessario non abbassare la guardia e proseguire con il rispetto delle regole del distanziamento sociale, non senza uno sguardo più ottimista per l'avvio graduale della fase 2.