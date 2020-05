Il Comune di Aprilia apre alla possibilità di ricevere donazioni, da parte di cittadini e aziende che non sono stati colpiti economicamente dalla crisi in atto, per varare misure di solidarietà alimentare e sociale a favore dei nuclei familiari e delle persone maggiormente in difficoltà a causa dell'epidemia da Coronavirus. Giovedì, con una delibera di giunta, è stato infatti approvato l'atto che dispone l'apertura.

Per le donazioni, sarà possibile effettuare un bonifico sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale – IBAN IT66E0103073920000001772532, indicando nella causale "Contributo liberale per emergenza Covid-19". Il Comune di Aprilia comunica che per tutte le erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'epidemia, spetta una detrazione d'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, mentre le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa saranno deducibili ai fini Irap. Gli uffici del Comune procederanno, al termine dell'emergenza, alla rendicontazione di tutte le donazioni ricevute e di tutte le spese sostenute con i fondi raccolti.

"Come già abbiamo avuto modo di sottolineare all'inizio di questa epidemia – afferma il Sindaco Antonio Terra – crediamo che sia importante, soprattutto in momenti come questo, rafforzare la coesione sociale e i vincoli di solidarietà che da sempre caratterizzano la nostra Città. I fondi che raccoglieremo andranno ad integrare le somme che intendiamo stanziare come Comune, anche rivedendo il bilancio dell'Ente per quest'anno, un'operazione su cui stiamo già lavorando proprio in questi giorni. Grazie alla solidarietà degli apriliani, sapremo affiancare alle azioni già avviate in queste settimane, altre iniziative per aiutare le tante famiglie che in questa fase hanno bisogno di aiuto".