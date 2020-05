La guardia a Fondi resta comunque alta, anche in vista delle prime riaperture previste con il nuovo Dpcm in vigore dal 4 maggio.

I funerali dell'anziano, come previsto dalle norme vigenti, avverranno in forma privata. Si tratta del nono decesso nel Comune pontino, dove da qualche giorno, però, si sta fortunatamente registrando una consistente diminuzione dei contagi con un aumento delle negativizzazioni.

