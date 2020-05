Oggi nel Lazio si registrano 84 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore con un trend al 1,2% (ieri erano stati 56, quindi oggi 28 in più). Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 620 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio.

"Ci vuole cautela in questa fase - ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato - la riapertura non significa che il virus sia stato sconfitto. Nella Asl Roma 2 è in corso l'indagine epidemiologica, l'audit clinico, ed è stato disposto l'isolamento della Clinica Latina dove sono stati riscontrati 22 casi di positività. Ringrazio il Prefetto per la pronta collaborazione. Intervento tempestivo da parte della Asl e sono ora in corso i trasferimenti dei pazienti che verranno tutti portati allo Spallanzani. Dalle prime indicazioni emergono lacune nel rispetto delle prescrizioni. Trend stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente ci sono stati 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147 mila.

La situazione nelle Asl e Aziende ospedaliere

Asl Roma 1 – 15 nuovi casi positivi. Deceduta una donna ultra novantenne. 33 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 2 – 38 nuovi casi positivi di cui 22 al cluster della Clinica Latina: disposto isolamento della struttura, in corso il trasferimento dei pazienti all'Istituto Spallanzani, i primi nove già trasferiti. In corso audit e indagine epidemiologica. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare ;

Asl Roma 3 – 11 nuovi casi positivi. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica sul territorio;

Asl Roma 4 – 3 nuovi casi positivi. 63 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l'attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio. Oggi si concludono i termini delle ulteriori misure restrittive per il Comune di Campagnano;

Asl Roma 5 – 6 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 92 anni. 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 6 – 7 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 83 anni. 52 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate;

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 160 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. In corso approfondimenti sanitari alla RSA San Michele;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Viterbo - 1 nuovi casi positivi. 0 decessi. 24 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – Deceduta una donna di 42 anni con gravi patologie pregresse. 107 i pazienti ricoverati di cui 9 in terapia intensiva;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Azienda sanitaria Sant'Andrea - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 96 ore;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 6 giorni. Operativo il laboratorio per il test COVID H24;

Policlinico Gemelli - 116 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 18 in terapia intensiva. 2 decessi: una donna di 90 anni e un uomo di 81 anni;

Policlinico Tor Vergata – 2 decessi: donna di 85 anni e una donna di 91 anni;

Ares 118 - a lavoro per il trasferimento dei pazienti della Clinica Latina all'Istituto Spallanzani. Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - : 1 nuovo positivo, ricoverato in condizioni stabili. Dimessa 1 mamma e 2 sorelle clinicamente guarite. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 8 bambini, di cui 2 in terapia intensiva. Le condizioni cliniche di entrambi sono in miglioramento;

Università Campus Bio-Medico – 31 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva.