Ha aggredito selvaggiamente la madre e il suo convivente ultraottantenne dentro casa, al culmine di una situazione insonstenibile per i due anziani, salvati solo dall'intervento degli agenti di Cisterna che sono intervenuti ad Aprilia. E' finito in manette M.S, di 47 anni, un uomo di corporatura imponente che aveva devastato l'appartamento di cui pretendeva la proprietà ormai da tempo. E' stato trovato mentre minacciava la madre con una chiave inglese, mentre il patrigno, ancora sotto choc, presentava ferite al volto.



L'aggressore, disoccupato, da tempo imponeva agli anziani richieste di denaro, nonchè la presenza in casa di sue compagne, cercando di estromettere la madre proprietaria dell'immobile, dal godimento dello stesso. Il tentativo della donna di ribellarsi all'ennesimo sopruso ha scatenato il figlio, che non desisteva dalla violenza nemmeno all'arrivo degli agenti, che hanno faticato per contenerne l'impeto. L'uomo è stato tratto in arresto per danneggiamento, lesioni, maltrattamenti, minacce e posto a disposizione dell'A.G., per la convalida dell'arresto.