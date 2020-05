Un decesso e due nuovi casi di Coronavirus. E' questo il bilancio delle ultime ore che arriva da Lariano, dove i casi totali dall'inizio dell'emergenza sono diventati 40. In particolare, le persone attualmente positive al Covid-19 sono 20: tra questi, dieci sono ricoverati e altrettanti sono in isolamento all'interno delle proprie case. Fra i ricoverati, spiega il sindaco, ci sono anche otto anziani ospiti di una comunità alloggio.



«Rispetto all'ultimo aggiornamento fornito - ha dichiarato il primo cittadino larianese, Maurizio Caliciotti -, registriamo due nuovi contagi di persone anziane, di cui una ospite presso una comunità alloggio, e il decesso di una donna 85enne, ricoverata, già ospite non residente presso una comunità alloggio. In sintesi - ha concluso il sindaco -, dei 20 casi attualmente positivi, otto riguardano anziani domiciliati presso comunità alloggio e otto riguardano operatori sanitari.

Agli attuali casi positivi si aggiungono tredici guariti e sette decessi, per un totale di 40 contagi registrati dall'inizio dell'epidemia».