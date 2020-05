L'emergenza Coronavirus preoccupa Velletri. La città, infatti, si è svegliata con un focolaio all'interno dell'ospedale "Paolo Colombo", dove sono stati riscontrati sei casi di positività. Lo ha affermato il sindaco, Orlando Pocci: "All'ospedale di Velletri sono stati riscontrati 6 casi positivi nel reparto di medicina. La Asl ha messo in atto tutte le procedure di contenimento, i pazienti positivi sono stati trasferiti presso strutture attrezzate Covid e si stanno eseguendo i tamponi a tutti i degenti e a tutto il personale a partire dai reparti di medicina e cardiologia, poi gli altri a seguire. Nessun paziente uscirà dall'ospedale se non avrà il tampone con esito negativo. La struttura interessata è stata sottoposta a sanificazione e sono in corso ulteriori attività di accertamento e controllo".

Inoltre, nel parcheggio dell'area ex Amore questa mattina è arrivato il camper della Asl Roma 6 per effettuare oltre 250 tamponi a tutto il personale delle strutture assistenziali per anziani che sono situate sul territorio comunale, "un'attività - ha aggiunto il sindaco - che era stata programmata nei giorni scorsi in seguito all'esplosione di casi che hanno coinvolto il territorio della Asl con molti pazienti e personale risultato positivo".

Infine, Pocci ha chiarito che "vista la situazione verificata in ospedale e per il principio di massima prudenza, ho chiesto al Vescovo di sospendere la prevista visita individuale alla Madonna delle Grazie che era stata programmata a partire da domani 4 maggio e fino a domenica 10 maggio. Pertanto le celebrazioni per la Madonna delle Grazie si concluderanno con la Messa di questa sera che sarà trasmessa in diretta su TV 2000 e sulla pagina Facebook del Comune di Velletri a partire dalla ore 19:00".