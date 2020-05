Sono tredici i nuovi casi di Coronavirus nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud di Roma. Poco fa, infatti, dalla Asl Roma 6 hanno comunicato i dati relativi alla giornata di oggi, in crescita rispetto ai due giorni precedenti, anche per via dei contagi registrati nell'ospedale "Paolo Colombo" di Velletri. In totale, dunque, dall'inizio della pandemia sono 1.193 le persone che hanno contratto il virus.



E purtroppo la giornata di oggi ha segnato anche lo sfondamento della quota 100 dei deceduti: con i quattro morti segnalati oggi, infatti, si è raggiunto il numero di 101 decessi. Si tratta di un uomo di 85 anni, una donna di 70 anni, una donna di 80 anni e un uomo di 73 anni, tutti con patologie pregresse.

Al contempo, sono 63 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Chiaramente, continua anche il monitoraggio delle Rsa e delle case di riposo del territorio già attenzionate.