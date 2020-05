Non è chiaro quando si sia verificato il cedimento, di certo sono in corso urgenti valutazioni sulla tenuta dell'infrastruttura. Sul posto anche l'assessore Luca Caringi del Comune di Terracina e il dirigente comunale del settore Lavori pubblici. Seguono aggiornamenti.

Cede la spalletta lungo l'argine del canale a Torre Canneto , sulla via Flacca nel territorio di Terracina, al confine con quello di Fondi . Il crollo è stato immortalato da una fotografia e condiviso sulla pagina facebook "Terracina: segnalazioni e denunce", ma sul posto ci sono in questo momento già vigili del fuoco, vigili urbani, i tecnici dell'Astral e altre forze dell'ordine.

