Il primo weekend di maggio non è stato certo semplice per il territorio di Velletri. Tra sabato e domenica, infatti, all'interno dell'ospedale "Paolo Colombo" si è fatta sentire con particolare forza l'emergenza Coronavirus: nel reparto di Medicina, infatti, sono risultati positivi sei pazienti, immediatamente trasferiti in strutture attrezzate per ospitare persone affette dal Covid-19. In più, sono stati immediatamente eseguiti dei tamponi su tutto il personale del reparto, risultati fortunatamente negativi.



A darne notizia, dopo le voci circolate nelle scorse ore, è stato il sindaco Orlando Pocci, che ieri ha tenuto anche una diretta Facebook sull'argomento: «La Asl ha messo in atto tutte le procedure di contenimento - ha affermato Pocci -, i pazienti positivi sono stati trasferiti in strutture attrezzate Covid e si stanno eseguendo i tamponi a tutti i degenti e a tutto il personale a partire dai reparti di Medicina e Cardiologia, poi gli altri a seguire. Nessun paziente uscirà dall'ospedale se non avrà il tampone con esito negativo. La struttura interessata è stata sottoposta a sanificazione e sono in corso ulteriori attività di accertamento e controllo».



In serata, poi, il sindaco ha chiarito anche che l'intero personale che ruota attorno all'ospedale (dunque anche i responsabili delle pulizie e coloro che non sono strettamente legati all'aspetto sanitario) effettueranno il tampone.



L'altra attività di verifica

Sempre a Velletri, nel corso della giornata di ieri, è stato attivato un chekpoint per tamponi drive-in nel piazzale del parcheggio "Ex Amore": il personale della Asl Roma 6 ha raggiunto la zona con il camper e sottoposto a tamponi circa 250 operatori sociosanitari delle case riposo e delle comunità alloggio per anziani di Velletri.