Il prevenuto, nella nottata, all'interno della propria abitazione, per futili motivi, aveva offeso, minacciato ed aggredito la propria moglie convivente che da tempo maltrattava, cagionandole lesioni personali, minacciando ed opponendo energica ed ingiustificata resistenza ai militari operanti, intervenuti per contenere le sue escandescenze.

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Sperlonga traevano in arresto, nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, un 43enne del luogo.

