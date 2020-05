La stessa, tramite il web, con artifici e raggiri – dietro la falsa promessa di stipulare una polizza per la copertura assicurativa di un veicolo, poi risultata falsa – riusciva a farsi accreditare da un 28enne di maenza, tramite ricarica postepay, la somma di euro 390.

Nella giornata di oggi, i carabinieri della locale stazione hanno identificato e denunciato a piede libero per i reati di "truffa e falsità in scrittura privata" una donna di 59 anni di Napoli.

